13-letni Mateusz zaginął. Wyszedł rano do szkoły

Mateusz Janiczek wyszedł z miejsca zamieszkania we wtorek, 17 stycznia około godziny 6:30. 13-letni mieszkaniec Piskorzowa na Dolnym Śląsku do dziś nie powrócił do domu. Nie kontaktował się także z bliskimi.

Jak podaje portal slask24.info.pl, zaginiony Mateusz wyszedł rano z domu z zamiarem udania się do szkoły. Niestety, nie dotarł do niej. Wiadomo, że w tym dniu nie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych.

Mateusz Janiczek zaginął. Policja prosi o pomoc

Rodzina prosi o jakiekolwiek informacje. Policja opublikowała zdjęcie Mateusza. Zaginiony ma 175 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz włosy koloru ciemny blond.

W dniu zaginięcia był ubrany w czarne spodnie typu joggery, czarną bluzę, czarną kurtkę z kapturem oraz czarne buty trapery.

fot. zaginieni/vermisst

Policja apeluje do osób, które widziały Mateusza albo wiedzą, gdzie się znajduje, o kontakt z Komisariatem Policji w Bielawie, tel. 47 87 544 00 lub z numerem 112.

Rodzina szuka chłopca także za pośrednictwem grupy na Facebooku "Zaginieni/vermisst". Można również napisać na adres e-mail zaginienivermisst@gmail.com.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/KPP w Dzierżoniowie/Zaginieni/vermisst/slask24.info.pl