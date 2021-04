Jak zapewnić bezpieczeństwo maturzystom? Minister edukacji ma dwa pomysły

Minister edukacji i nauki w TVN24 został zapytany o tegoroczną maturę.

Będziemy mogli bezpiecznie przeprowadzać egzaminy w zaplanowanym terminie – zagwarantował Przemysław Czarnek

Zdradził też, co myśli o akcji masowego testowania lub szczepienia maturzystów

Matura 2021. Minister edukacji Przemysław Czarnek nakreślił, jak może wyglądać zdawanie egzaminów w tym roku. Pracownicy resortu, którym kieruje, rozważają m.in. przeprowadzenie akcji masowego testowania. - Jest to jeden ze pomysłów, który można brać pod uwagę, aby zwiększyć bezpieczeństwo – poinformował Czarnek.

Polityk zapewnił jednak, że nawet bez akcji testowania zdawanie matur będzie bezpieczne. - We wtorek będziemy mieli długie posiedzenie między innymi z członkami CKE. Matury próbne pokazały, że można bezpiecznie przeprowadzić egzaminy w zaplanowanym terminie – zapewnił.

Kolejną opcją, którą ministerstwo bierze pod uwagę, by zapewnić maturzystom bezpieczeństwo, jest akcja szczepień. Jednak według oceny ministra, szanse na jej przeprowadzenie są niewielkie. - Jestem za tym, żeby zaszczepić wszystkich, ale wszystko zależy od tego, ile mamy szczepionek. W pierwszej kolejności muszą być szczepieni ci, którzy są najbardziej zagrożeni. To starsze osoby. Ja nie zajmuję się szczepieniami – podkreślił minister.

Powrót uczniów do szkoły już 26 kwietnia? Minister: mam nadzieję

Czarnek potwierdził po raz kolejny, że chce, by uczniowie wrócili do szkoły jeszcze w kwietniu. - Zawsze powtarzam: jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, będzie się utrzymywał trend spadkowy, to powrót dzieci do szkół jest możliwy. Mamy nadzieję na powrót dzieci do szkół od poniedziałku 26 kwietnia. Ale stanie się tak, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Od czego będzie uzależniony powrót uczniów do szkół?: - To nie kwestia odpowiedniej liczby zakażeń, to kwestia trendu – stwierdził Czarnek.

RadioZET.pl/TVN24