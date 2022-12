Do skandalu na lekcji religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu doszło w miniony piątek (9 grudnia). Sprawę nagłośnił Kontakt 24 po otrzymaniu nagrania od matki jednej z uczennic placówki.

Ksiądz wykręcał ręce i przyciskał ucznia do ławki

Redakcja TVN24 napisała, że szkoła zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Na krótkim filmiku widać, jak ksiądz przyciska jednego z uczniów do ławki i wykrzykuje, aby ten "przeprosił pana Boga".

Przeproś .

Nie .

Przeproś .

Nie .

Bóg jest Bogiem. Do Boga należy się szacunek, rozumiesz?

Nigdy nie przeproszę. Nie ma takiej mowy .

Przeproś pana Boga .

Nigdy

Idziemy do pani dyrektor .

No idę, no. Już idę.

Według relacji mamy 16-letniej uczennicy pokrzywdzony chłopiec ma 15 lat i cierpi na ADHD. Ksiądz, dowiedziawszy się o wideo, miał natychmiast zadzwonić do dziewczynki i próbować ją zastraszyć. – Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły – opisuje kobieta.

Sprawą zajmuje się policja. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przekazała TVN24, że ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. "Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" – napisała w krótkim komunikacie.

Za zachowanie księdza przeprosiła Kuria Diecezji Płockiej. "Biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki. Chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego. Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu ani uwag [...] co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" – czytamy w oświadczeniu.

