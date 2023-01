Uczniowie będą mogli napisać maturę z języka ukraińskiego jako języka nowożytnego do wyboru w 2026 roku - wynika z planów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka tłumaczy, że w związku z przybyciem do Polski dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Polacy mogą być bardziej zainteresowani tym krajem, jego językiem i kulturą. Ukraiński dołączyłby więc m.in. do angielskiego i niemieckiego.