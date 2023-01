Minister edukacji zapytany o powrót lex Czarnek. "Docierają do mnie głosy"

Głównym założeniem ustawy, która została dwukrotnie zawetowana przez Andrzeja Dudę, było zwiększenie nadzoru kuratorów nad dyrektorami szkół. W opublikowanym w piątek wywiadzie minister edukacji i nauki odpowiedział na pytanie, "czy po lex Czarnek 2.0 będzie wersja 3.0?".

- Nie sądzę. Myślę, że nikt w tej kadencji już do tego sięgać nie będzie - ani rząd, ani klub poselski - stwierdził Przemysław Czarnek. Szef MEiN nie wyklucza jednak, że podobny projekt znów pojawi się w Sejmie. - Docierają natomiast do mnie głosy o oddolnych inicjatywach stowarzyszeń i rodziców, które chcą zebrać 100 tys. podpisów poparcia pod obywatelskim projektem w tej sprawie. I oczywiście nikomu tego zabronić nie można, tym bardziej, że obecność organizacji pozarządowych w szkole jest kwestią, która powinna zostać uregulowana - odpowiedział minister.

Nie będzie lex Czarnek 3.0? Szef MEiN komentuje

Gazeta przypomniała, że jeszcze niedawno minister zapowiadał prace nad lex Czarnek 3.0. - Owszem, ale od momentu prezydenckiego weta minął miesiąc. Był czas na refleksję i zastanowienie się - wyjaśnił Czarnek. - Jestem jednak przekonany, że wygramy kolejne wybory i w nowej kadencji wrócimy do prac nad nowelizacją prawa oświatowego w tym zakresie - dodał.



Odniósł się też do pytania, czy mimo braku nowelizacji sytuacja dotycząca tego, co robią organizacje pozarządowe w szkołach jest monitorowana. - Tak, nagłośnienie tego tematu i wskazanie na zagrożenia, jakie płyną ze strony niektórych organizacji, spowodowało refleksje wśród rodziców i samych nauczycieli w tych szkołach, w których te organizacje są - stwierdził szef resortu edukacji i nauki.

- Jest większa ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ich wprowadzaniu na teren szkoły i przy podpisywaniu przez rodziców zgody na udział dziecka w organizowanych przez nie zajęciach pozalekcyjnych - dodał Czarnek.

RadioZET.pl/PAP