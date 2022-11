21-letni Mateusz rzucił się pod pociąg. "Nie wytrzymał presji"

Mateusz Szmajduch trzy lata temu pojawił się w 137. odcinku programu "Nasz nowy dom" w Polsacie. Katarzyna Dowbor razem z ekipą budowlaną pomogła 18-letniemu wówczas chłopcu w remoncie małego mieszkania, w którym mieszkał razem z babcią w Gliwicach.

Uczestnik show nie miał łatwego życia. Pani Małgorzata sama wychowywała wnuczka po tym, jak został porzucony przez rodziców. Dodatkowo chłopak zmagał się z depresją. Gdy zobaczył mieszkanie po remoncie, razem z babcią płakał ze szczęścia.

Mateusz Szmajduch rzucił się pod pociąg. Przyjaciele założyli zbiórkę

Niestety, w życiu młodego mieszkańca Śląska nie brakowało dramatów. Rodzina nie miała pieniędzy, więc Mateusz zatrudnił się jako konduktor. Pracował też na stacji paliw. Pogorszyła się także jego relacja z babcią, więc wyprowadził się z domu. Kiedy stracił pracę, zupełnie się załamał. Znać o sobie dała też nieleczona depresja.

- Musiał wrócić do babci, gdzie znów nie miał już swojego kąta. Nie wytrzymał presji i posunął się do najbardziej tragicznego kroku - chciał odebrać sobie życie, w wyniku czego stracił nogę pod kołami pociągu - poinformował przyjaciel Mateusza za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.

fot. zrzutka.pl

21-latek na szczęście przeżył próbę samobójczą. Znajomy zaapelował do internautów, by pomogli Mateuszowi zacząć życie od nowa. - To bardzo fajny, dobry chłopak, tylko bardzo zagubiony. Wychowywała go babcia, więc nie miał od kogo czerpać właściwych wzorców. Nigdy tak naprawdę nie uśmiechało się do niego szczęście - czytamy.

Mateusz potrzebuje fachowej pomocy psychologicznej i terapii. Znajomi część kwoty chcą też przeznaczyć na protezę dla mieszkańca Śląska oraz znalezienie mu mieszkania na start. Za cel obrali sobie zebranie 30 tys. zł. Suma ta już została przekroczona. - Ludziom dobrego serca serdecznie dziękujemy za każde wsparcie dla tego młodego człowieka - napisał znajomy 21-latka.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl.

fot. Wsparcie w kryzysie

