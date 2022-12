Niedzielski reaguje na falę zakażeń. Nowe decyzje w związku z COVID-19, RSV i grypą

W środę Adam Niedzielski informował, że tygodniowo mamy blisko 270 tys. zachorowań na grypę, a połowa z nich przypada na dzieci. Zajętych jest 10 tys. miejsc pediatrycznych w szpitalach. Dodatkowo szef MZ zlecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia prowadzenie stałego monitoringu obłożenia pediatrii.

Niedzielski reaguje na falę zakażeń

W czwartek w resorcie zdrowia odbył się sztab kryzysowy dotyczący sytuacji epidemicznej. W wielu miastach oddziały pediatryczne są obłożone, co jest powodem kulminacji zachorowań na COVID-19, grypę i RSV. Minister Niedzielski przekazał w mediach społecznościowych najważniejsze decyzje.

"Przygotowujemy bufor łóżek pediatrycznych oraz zwiększoną aprowizację leków – przede wszystkim antywirusowych, ale też antybiotyków" – napisał. Dodał, że w nowym roku wprowadzone zostaną testy różnicujące grypę, RSV i koronawirusa.

Szczepienia przeciwko grypie

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.

