Niepokojące doniesienia z MZ. "Tendencja się odwróciła. Skala jest dość duża"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że na początku grudnia zmieniła się sytuacja epidemią COVID-19 w Polsce. - W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z przesileniem, które polega na odwróceniu tendencji – powiedział szef MZ.

Jak wskazał, w tej chwili przyrosty zakażeń z tygodnia na tydzień wynoszą ok. 20 procent. - Ale liczba zakażeń pozostaje nieduża. Dziennie około 450-500 zakażeń - wyjaśniał. - Prowadzimy prace analityczne, które prognozują przebieg kolejnych fal. Apogeum kolejnej fali jest prognozowane na koniec stycznia – wyjaśnił szef Ministerstwa Zdrowia.

COVID-19 znów przyspiesza. Szef MZ: Tendencja się odwróciła

Zapytany o trudną sytuację w związku z sezonem zachorowań na grypę, a także chorowaniem dzieci wskutek wirusa RSV, Niedzielski przyznał, że resort ma świadomość "nakładania się kilku chorób".

- Monitorujemy sytuacje w szpitalach, dochodzi do obłożenia na oddziałach pediatrycznych. Ale po to też jest ten briefing, by podkreślić, że mamy narzędzie do skutecznej obrony – powiedział Adam Niedzielski. Resort wciąż zachęca bowiem do zaszczepienia się drugą dawką przypominającą.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla małych dzieci. Ruszają zapisy

Minister zdrowia ogłosił na konferencji, że od 12 grudnia ruszą zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 najmłodszych dzieci – od 6. miesiąca do 4. roku życia. To blisko dwa lata po rozpoczęciu pierwszych szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

- Populacja tej grupy wiekowej to blisko 2 mln dzieci. Już od 12 grudnia będzie można zarejestrować się na szczepienie albo poprzez Moje IKP bądź tradycyjnie przez infolinię pod numerem 989 – przypominam, że jest ona czynna codziennie w godzinach od 7 do 20 – albo bezpośrednio, w punkcie szczepień – mówił minister zdrowia.

Niedzielski wspomniał też, że MZ nie ma planów zniesienia obowiązującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego (stan epidemii został zniesiony w maju 2022 roku, przyp.).

