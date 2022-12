Gorąca atmosfera podczas wieczornych obrad Sejmu. Posłowie pokłócili się o poprawkę do uchwały uznającej Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. PiS chciał dodać do projektu wzmiankę o Smoleńsku, co wywołało sprzeciw opozycji. Doszło też do krótkiej przepychanki z udziałem posłanki Klaudii Jachiry i Marka Suskiego.