Matura w nowej formule. Czarnek ogłosił duże zmiany na konferencji MEiN

Matura 2023 zostanie przeprowadzona w nowej formule. W czwartek odbyła się poświęcona tegorocznym egzaminom konferencja prasowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wiceszefa MEiN Dariusza Piontkowskiego i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.

Czarnek powiedział, że tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który kończy edukację w systemie 8 plus 4, czyli ośmiu lat szkoły podstawowej i czterech – średniej, po reformie PiS. - Chcę również przypomnieć, że w związku z tym, że tegoroczni maturzyści byli w liceach i to na początku swojej przygody z liceami, w okresie pandemii koronawirusa i nauki zdalnej, toteż nie obowiązują wymagania takie, jakie obowiązywałyby, gdyby nie czas pandemii i nauki zdalnej - podkreślił.

Konferencja MEiN. Czarnek ogłasza zmiany na maturze

Zaznaczył, że tegoroczny egzamin maturalny nie opiera się na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych, które MEiN ustaliło w związku z pandemią i nauką zdalną. - Na wszystkich egzaminach, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc. - podał.



Czarnek powiedział również, że w związku z tym, że tegoroczni maturzyści na początku swojej przygody z liceami uczyli się zdalnie, zadecydowano o odejściu od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30 proc. - Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30 proc. - sprecyzował.

ZOBACZ TAKŻE: Matura 2023. Polonista: dostałem zaproszenie od CKE, ale odmawiam. Nie będę sprawdzał nowej matury

- W tym roku powracamy do egzaminu ustnego i od tego odejścia nie ma - powiedział. Powodem tego, że się nie odbywał rok temu i dwa lata temu były, jak zwrócił uwagę, kwestie sanitarne i walka z pandemią. - Nie ma najmniejszych powodów, żeby od egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne pozwalają na to, żeby się odbył - zaakcentował. Czarnek przypomniał, że egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów CKE, ale nauczycieli prowadzących przedmioty.

Matura 2023 w nowej formule. Co się zmieni?

Nową maturę napiszą absolwenci czteroletnich liceów. Do egzaminu na zasadach poprzedniego systemu przystąpią natomiast uczniowie, którzy ukończyli technika. Wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że zmiany są widoczne w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym. Częściowo dotyczą też egzaminu z matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań. - Wszystkie pozostałe przedmioty praktycznie będą realizowane na maturze na podobnych zasadach, jak ta formuła egzaminu maturalnego, która obowiązywała od kliku lat - przekazał wiceszef resortu edukacji.

Więcej szczegółów podał dyrektor CKE Marcin Smolik. W przypadku języka polskiego na poziomie podstawowym ograniczono katalog lektur obowiązkowych, które muszą znać maturzyści. Obniżony został wymóg minimalnej liczby słów w pracy pisemnej. - Plany były takie, że maturzysta będzie musiał napisać wypracowanie na 400 słów i odwołać się do lektury wskazanej w arkuszu. To zostało zawieszone, maturzysta będzie musiał napisać krótszą pracę, bo na 300 słów. Będzie mógł odwołać się również do dowolnej, wybranej przez siebie lektury- poinformował Smolik.

Warto przypomnieć, że matura ustna z języka polskiego również powróci w nowej formule. Zestaw egzaminacyjny będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze z nich to zadanie jawne. Maturzysta zostanie zapytany o jedno z zagadnień, których lista jest dostępna na stronie CKE. Drugie zadanie (niejawne), będzie polegało na omówieniu innych tekstów kultury, np. na podstawie obrazu, fragmentu wiersza lub powieści, które maturzysta otrzyma już na egzaminie. Przykładowe pytania niejawne również można znaleźć na stronie cke.gov.pl.

Dyrektor CKE zaznaczył, że nie zmienił się czas, w którym maturzyści będą pisali egzamin podstawowy z języka polskiego - to jest 240 min. - Zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać w tym czasie. Maturzysta nie będzie mógł uzyskać, tak jak to było planowane, 70 punktów, tylko 60 punktów. Na rozwiązanie tej mniejszej liczby zadań czas pozostał taki sam - podkreślił Smolik.

Smolik zaznaczył, że podobne dostosowania zostały wprowadzone w egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. - Oprócz ograniczenia samych wymagań ograniczona została liczba zadań z 50 punktów, które były planowane, maturzyści będą mogli uzyskać 46 punktów, czyli cztery zadania mniej - wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP