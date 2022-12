Nowe doniesienia ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. "Tam jest klucz do zagadki"

Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r., kiedy wracała z imprezy w Sopocie. Wówczas 19-latka bawiła się z grupą znajomych. W środę policja dokonała zatrzymania dwóch osób powiązanych ze sprawą. Według dziennika "Fakt" wśród nich jest Paweł P., który feralnej nocy bawił się z kobietą.

- O Boże, aż dreszcz mnie przeszedł - tak na wieść o zatrzymaniach zareagowała Iwona, matka zaginionej kobiety. Po raz pierwszy usłyszała o tym od dziennikarzy "Faktu".

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka o zatrzymaniach

Matka Iwony bardzo zachowawczo odniosła się do najnowszych informacji o grupie znajomych jej córki. - Tam jest klucz do zagadki. Ja nie obwiniam ich, ja nie mówię, że to oni zrobili, wręcz przeciwnie, nie sądzę, ale muszą coś wiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy. Nie sądzę, żeby nie wiedzieli - dodała.

Paweł P. w grudniu w rozmowie z portalem Onet skarżył się na drobiazgowe działania śledczych. - Raz byli u mnie w domu, który przeszukiwali przez kilka godzin. Po paru tygodniach zjawili się u moich rodziców, którym zabrali telefony i komputery. Następnie dwukrotnie byli u mojej babci w mieszkaniu w Sopocie, gdzie nocowałem po imprezie, po której zaginęła Iwona - mówił.

Dodał: - Mówiła (Iwona Wieczorek - red.) nam, że idzie pierwszy raz do Dream Clubu. Pamiętam też, że zachowywała się tak, jakby nie wiedziała, co i gdzie tam jest. Zresztą ja bawiłem się tam nieraz wcześniej i jej stamtąd nie kojarzyłem. Dla niej to wyjście z nami było trochę jak wyjście do ekskluzywnego miejsca.

Jak podała Prokuratura Krajowa, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na obecnym etapie śledczy nie udzielają bliższych informacji co do zakresu wykonywanych i planowanych czynności procesowych z zatrzymanymi w środę osobami.

