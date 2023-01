Nowe ustalenia ws. hiszpańskich nurków. "To bardzo poważna sprawa"

Trzej nurkowie z Hiszpanii, którzy nie mogli wrócić na brzeg z powodu awarii motorówki, zostali uratowani przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Mężczyźni nie mieli pozwolenia na nurkowanie ani uprawnień do kierowania łodzią. Mieli przy sobie zaawansowany sprzęt, m.in. morskiego drona. Policji tłumaczyli, że są poławiaczami bursztynów.

Funkcjonariusze wylegitymowali sternika i puścili mężczyzn wolno, mimo że nurkowali bez pozwolenia w rejonie Naftoportu, czyli infrastruktury krytycznej. Według ustaleń “Rzeczpospolitej” to poważna sprawa natury kryminalnej, która dotyczy bardzo groźnych przestępców, “i ze szpiegostwem i dywersją nie ma nic wspólnego”.

"Rz": Hiszpańscy nurkowie byli pod niejawną obserwacją służb

Dziennik dowiedział się, że nurkowie działali w ramach struktury przestępczej, która była rozpracowywana przez międzynarodowe służby. "Czy (operacja - red.) była wymierzona np. w przemytników, być może narkotyków? Tego nie wiemy. Ale jak ustaliliśmy, mężczyźni byli pod niejawną obserwacją służb, każdy ich ruch był monitorowany i śledzony. Stąd zadziwiające zachowanie strony polskiej, która od kilku dni milczy w sprawie" - czytamy.

"Służby posiadają pełną wiedzę dotyczącą tych osób i okoliczności opisywanych w mediach zdarzeń" - zapewnił w komunikacie na temat zajścia Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, pytany o hiszpańskich nurków, powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Toruniu, że zlecił gruntowny raport w tej sprawie.

- Oczywiście może to być tak, że są to osoby niebezpieczne. Może się też okazać, że nie są to osoby niebezpieczne, że jest prawdą to, co zadeklarowali. Ale oczywiście taki raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych - podkreślił szef rządu.

ZOBACZ TAKŻE: "To byli nurkowie rekreacyjni, a nie żadni komandosi. Bałtyk ich zweryfikował"

Sprawę komentował w rozmowie z Radiem ZET Łukasz Piórewicz, szef Centrum Techniki Nurkowej w Gdyni, od którego uratowani w weekend Hiszpanie wypożyczali sprzęt. - Byli u nas ładować butle. Oceniliśmy ich jako nurków rekreacyjnych. Bawią mnie sugestie, że to mogli być jacyś dywersanci. A wiem, co mówię, bo często współpracowaliśmy z ludźmi z wojska i służb. Ci ludzie zupełnie inaczej się zachowują - przyznał.

RadioZET.pl/"Rzeczpospolita"