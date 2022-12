Obowiązek noszenia maseczek powinien wrócić? Polacy podzieleni w tej sprawie

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany czy w związku z obecną dużą falą zachorować na grypę będzie obowiązek wprowadzania maseczek i codziennego raportowania o liczbie chorych, odpowiedział, że rząd nie planuje powrotu do obowiązku zakrywania nosa i usta w miejscach publicznych. Przypomnijmy, że przepis ten nie obowiązuje od kwietnia.

- Każdy, kto chce się zabezpieczyć w lepszy sposób, może nosić maseczki i podejmować inne działania, które zapobiegają chorobie - mówił Müller. Na razie rząd przedłużył do 31 marca 2023 r. aktualne ograniczenia epidemiczne, m.in. obowiązkowe maseczki w szpitalach i aptekach. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w Sylwestra.

Maseczki powinny wrócić? Polacy podzieleni w sondażu

Tymczasem pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie "Rzeczpospolitej" sondaż, w którym zapytano, czy w związku ze skalą zachorowań na COVID-19, grypę i RSV w miejscach publicznych powinien w Polsce ponownie obowiązywać nakaz noszenia maseczek.

Co o takich działaniach sądzą Polacy? Są w tej kwestii podzieleni. 42,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że powinny one być obowiązkowe, 47 proc. pytanych było przeciwnego zdania. "Nie mam zdania" - tę opcję wskazało 10,4 proc. respondentów.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 grudnia 2022 r. na próbie 800 dorosłych Polaków.

Od 1 do 22 grudnia zanotowano w Polsce ponad 750 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu ponad 4,5 tys. skierowań do szpitala - wynika z meldunków epidemiologicznych. Przez cały listopad zanotowano w Polsce ponad 490 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono niemal 2000 skierowań do szpitala.

RadioZET.pl/PAP