Ogromna kumulacja w Lotto. W czwartek do wygrania prawdziwa fortuna

Wyniki Lotto. We wtorek 22 listopada do wygrania było 21 milionów złotych, ale nikt nie trafił szóstki” Co więcej, losowanie bez szóstki odbyło się już po raz dwunasty. Oznacza to, że w czwartek, 24 listopada, w puli na główne wygrane w Lotto znajdą się nawet 23 miliony złotych. Kumulacja rośnie od 27 października.

We wtorek 22 listopada w Lotto wylosowano następujące liczby: 16, 18, 30, 32, 36 oraz 38. Szóstka jednak nie padła, ale zarejestrowano 76 wygranych piątek w wysokości 4998,90 zł każda. Od takiej wygranej pobierany jest podatek w wysokości 10 proc.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano liczby: 1, 7, 14, 16, 36 oraz 46, a w Super Szansie numer: 9805725. W obu losowaniach też nie padły główne wygrane.

Kalendarz Lotto. W czwartek 24 listopada ogromna kumulacja

Kalendarz losowań Lotto i godziny:

Lotto (dawniej Duży Lotek), Lotto Plus: Wtorek, Czwartek, Sobota – g. 21:50.

Multi Multi (dawniej Mulit Lotek), Kaskada, Super Szansa: codziennie o 14:00 i 21:50.

Ekstra Pensja, Mini Lotto: codziennie o 21:50.

W zakładzie Multi Multi można wytypować od 1 do 10 liczb z 80. W trakcie losowania wybierane jest 20 z całkowitej puli. Wytypowanie i trafienie wszystkich 10 zapewnia główną wygraną, która może zostać powiększona o zakład plus. W grze Multi Multi możemy także mnożyć stawkę wygranej, a dzięki temu pomnożyć pulę do wygrania.

Zasady gier Lotto. Można wygrać fortunę

Aby zagrać w Lotto wystarczy kupić kupon za 3 zł i skreślić 6 z 49 liczb, do którego można dokupić:

Lotto Plus, za 1 zł (dodatkowa szansa na 1 mln zł).

Super Szansę, za 2 zł (dodatkowa szansa na 2 mln zł).

Historia i wygrane w Lotto

Loteria Lotto organizowana jest od 1957 roku, początkowo pod nazwą Toto-Lotek, następnie Duży Lotek (od 1975), a w 2009 roku przemianowana na Lotto i z tą nazwą funkcjonuje do dziś. Wraz z ostatnią zmianą nazwy do loterii dołączyły odmiany: Mini Lotto i Lotto Plus. Od grudnia 2018 roku zakłady można obstawiać także internetowo, za pośrednictwem oficjalnej platformy online. Najwyższa wygrana w Lotto padła 16 marca 2017 roku w miejscowości Skrzyszów i wynosiła 36726210,20 zł. Wygranych powyżej 30 mln padło w sumie 6 w całej historii losowań Lotto. Z kolei największa kumulacja wynosiła aż 57,8 mln złotych i została podzielona pomiędzy trzech graczy, którzy trafili szóstkę 7 maja 2016 roku.

