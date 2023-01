Jak powiedział PAP oficer prasowy KPP w Złotowie mł. asp. Damian Pachuc, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały w czwartek po godz. 9. Sprawą ma zająć się prokuratura.

Okonek. Płód znaleziony w przepompowni ścieków

- Pracownicy przepompowni powiadomili, że na jednej z kratek służącej do zatrzymania, selekcjonowania większych odpadów, nieczystości - przy przepływie tych nieczystości znaleźli płód dziecka - powiedział Pachuc.



Dodał, że "zostało już potwierdzone, że to rzeczywiście płód dziecka". Na miejscu prowadzone są czynności policji pod nadzorem prokuratora. Pachuc wskazał, że na podstawie sieci wodociągowej ustalane będzie m.in. miejsce, z którego ścieki mogły przepłynąć do przepompowni.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa