Nie żyje 6-letni Olafek. Jego marzeniem był elektryczny samochodzik

Smutne informacje napływają z Rudy Śląskiej. Nie żyje 6-letni Olafek. O śmierci ciężko chorego chłopca poinformował MOSiR Ruda Śląska na Facebooku.

6-letni Olafek nie żyje. Fundacja nie zdążyła spełnić jego marzenia

Jeszcze w grudniu rudzki MOSiR zorganizował wspólnie z fundacją „Mam marzenie” specjalną edycję Biegu Mikołajów. Zebrano wówczas ok. 3 tys. złotych, by spełnić marzenie Olafa. Chłopczyk marzył o samochodzie akumulatorowym w kolorze czarnym lub czerwonym.

- Po to, by Olaf mógł wozić swoją siostrę - mówiła serwisowi rudzianin.pl współorganizatorka akcji Aleksandra Poloczek. Niestety, chłopczyk ostatnie dni spędził w szpitalu. Nie zdążył odebrać kluczyków do autka, którego czekało na niego w domu.

- Po naszym rudzkim Biegu Mikołajów, na którym zebraliśmy pieniążki na zakup autka akumulatorowego dla Olafka, stało się coś złego. Olafek zmarł… - poinformował we wtorek MOSiR w Rudzie Śląskiej. "Mamy nadzieję, że nasz mały Bohater Olafek ma w niebie wszystkie kolory aut z akumulatorami" - czytamy.

Jak przekazano, fundacja „Mam Marzenie” odda teraz pojazd do sklepu. Za uzbierane przez rudzian pieniądze spełni marzenie Soni z Paniówek, która ma 16 lat i marzy o rowerze.

