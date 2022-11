Olejnik w TVN24: Danke Deutschland. Wymowny gest na sam koniec programu

W trakcie mundialu prawa społeczności LGBTQ+ są w centrum uwagi. Katar, a także sama FIFA są ostro krytykowane za groźby sankcji za noszenie tęczowej opaski podczas turnieju. W środę niemieccy piłkarze podczas prezentacji przed meczem zakryli sobie rękoma usta. Niemiecki związek na Twitterze wyjaśnił, że to odpowiedź na zakaz władz FIFA ws. opasek popierających akcję "One Love". "Zakazać nam noszenia opaski, to zakazać nam mówienia. Nasze stanowisko jest jasne" – głosi komunikat. Na meczu obecny był prezydent FIFA Gianni Infantino.

Monika Olejnik wykonała gest niemieckich piłkarzy. "Danke Deutschland"

Odważne zachowanie reprezentantów Niemiec skomentowała na antenie TVN24 Monika Olejnik. – W Katarze są łamane prawa człowieka. FIFA powiedziała kapitanom, że nie mogą nosić tęczowych opasek, bo będą karani. Dziś niemieccy piłkarze przegrali z Japończykami, ale wygrali poza boiskiem. Zaprotestowali przeciwko temu, co wyprawia FIFA w Katarze – powiedziała na zakończenie środowego wydania "Kropki nad i".

– Danke Deutschland – dodała, a następnie wraz z gośćmi programu – Barbarą Nowacką z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztofem Śmiszkiem z Lewicy – powtórzyła symboliczny gest Niemców. Nagranie szybko zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych.

RadioZET.pl