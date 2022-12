Od rana nie widział 13-letniego syna. Makabryczne odkrycie ojca

Do tragedii doszło w czwartek, 29 grudnia około godziny 13 w jednej z miejscowości w gminie Oleśnica. Ojciec zorientował się, że dawno nie widział syna. Kiedy wszedł do pokoju 13-latka, ten leżał w łóżku. Nie ruszał się ani nie reagował na głos mężczyzny.

Oleśnica. Ojciec wszedł do pokoju syna. 13-latek już nie żył

Natychmiast wezwano pomoc. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, chłopcu już nie można było pomóc.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Jak podaje "Echo Dnia", według wstępnych ustaleń służb, 13-latek nie miał obrażeń wskazujących na to, że ktoś mógł przyczynić się do jego śmierci. Nie było także informacji, jakoby w rodzinie dochodziło do przemocy, a bliscy zmarłego nie byli w kręgu podejrzanych. Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec nie był na nic leczony.

13-latek prawdopodobnie zmarł w nocy albo rano. Na razie nie wiadomo, co spowodowało zgon. - Wyjaśniamy okoliczności tej tragedii. Sekcja zwłok da odpowiedź na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka – przekazała w rozmowie z portalem rzeczniczka prasowa staszowskiej policji Joanna Szczepaniak.

RadioZET.pl/echodnia.eu