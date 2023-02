Koszmar w lokalu gastronomicznym. Mężczyzna zginął na miejscu

Tragiczny wypadek w lokalu gastronomicznym w Opocznie wydarzył się w niedzielę 12 lutego po północy. Policjanci ustalili, że wychodzący z lokalu 57-letni mężczyzna spadł z kilku stopni schodów i doznał poważnych obrażeń głowy.

Do nieprzytomnego dotarła jako pierwsza załoga karetki pogotowia. "Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy zastali zespół ratowników medycznych z opoczyńskiego szpitala, reanimujących mężczyznę. Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować" – relacjonowała w komunikacie asp.szt. Barbara Stępień z policji w Opocznie.

Opoczno. Wypadek w lokalu gastronomicznym. Nie żyje mężczyzna

Analiza zebranych przez śledczych dowodów wskazuje na ten moment, że mężczyzna zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Policjantka nie sprecyzowała, w którym dokładnie lokalu doszło do tragicznego wypadku. W rozmowie z Se.pl wskazała, że było to miejsce w rodzaju kawiarni lub klubu. Sprawą śmierci mężczyzny, który upadł na schodach lokalu w Opocznie, zajęła się tamtejsza prokuratura rejonowa. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

RadioZET.pl/Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – Facebook/Se.pl