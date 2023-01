Strażacy w rzece znaleźli ciało mężczyzny. "Nie podjęto reanimacji"

Strażacy pomagali policji w prowadzonych poszukiwaniach mężczyzny, którego zaginięcie zgłoszono we wtorek. - Ciało poszukiwanego 61-latka zostało odnalezione przez strażaków przy brzegu rzeki Drzewiczki. Nie podejmowano reanimacji - przekazał Pawlak.

Mężczyzna mieszkający w gminie Drzewica niedaleko Opoczna (woj. łódzkie) wyszedł z domu 1 stycznia 2023 roku i do chwili zgłoszenia zaginięcia nie skontaktował się z najbliższymi. - Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania 61-latka, ustalali okoliczności, w jakich mężczyzna wyszedł z domu, przeczesywali pobliski teren - relacjonowała rzeczniczka opoczyńskiej policji asp. szt. Barbara Stępień.

Opoczno. W rzece Drzewiczka znaleziono ciało

- W czwartek po południu funkcjonariusze otrzymali informację, że nad brzegiem rzeki Drzewiczka, został odnaleziony porzucony rower. Jak się okazało, należał on do zaginionego 61-latka. W tej sytuacji do pomocy w poszukiwaniach włączyli się strażacy z pięciu zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przy użyciu łodzi poszukiwali mężczyzny w rzece - tak akcję ratowniczą opisywała rzeczniczka.

- Niestety, około godziny 16 strażacy poinformowali o odnalezieniu ciała 61-latka - podała. Policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności oraz przyczynę śmierci mężczyzny.

RadioZET.pl/PAP - Hubert Bekrycht