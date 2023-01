Pijany kierowca bmw staranował toyotę. Wśród rannych dzieci

Wypadek wydarzył się w środę wieczorem na drodze powiatowej w Osobnicy (woj. podkarpackie). Jak poinformowała w czwartek policja w Jaśle, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący osobowym bmw 48-letni mieszkaniec gminy Skołyszyn, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa jadącej w kierunku Dębowca toyocie, którą podróżowała 29-letnia kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 9 lat.

Osobnica. Wypadek z udziałem pijanego kierowcy. Cztery osoby ranne

- W wyniku zderzenia kierujący pojazdami oraz dwójka dzieci zostali przetransportowani do jasielskiego szpitala. Podczas sprawdzenia stanu trzeźwości okazało się, że kierujący bmw miał w organizmie blisko promil alkoholu – poinformowała policja. Na miejscu wypadku mundurowi wykonali oględziny i sporządzili dokumentację fotograficzną.

- Podczas wykonywanych czynności kierującemu bmw 48-latkowi pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mu także uprawnienia do kierowania pojazdami – przekazała policja. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Funkcjonariusze zaapelowali do osób, które zobaczą kierowcę pod wpływem alkoholu, żeby reagować i w razie potrzeby natychmiast informować, dzwoniąc pod nr 112.

Policja przypomina, że osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi. "Niezależnie od orzeczonej kary sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości" – poinformowała policja.

Ponadto w sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zł. Zwraca też uwagę, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/Policja Podkarpacka