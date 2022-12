Jedna osoba nie żyje, wśród rannych 7-latek. Tragedia na drodze

Do tragedii doszło ok. godz. 22 na 325. kilometrze drogi krajowej nr 91 w Ozorkowie w powiecie zgierskim (woj. łódzkie). Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W jednym z nich podróżowali kobieta i mężczyzna. Po zderzeniu oboje byli nieprzytomni i zostali uwięzieni we wraku pojazdu.

Ozorków. Tragiczny wypadek na dk 91

Szczegóły w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

- Po wykonaniu dostępu do poszkodowanych przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, niestety nie udało się uratować 45-letniej kobiety. Jadący z nią mężczyzna odzyskał świadomość, zajęły się nim służby medyczne - poinformował.

Drugim samochodem podróżował mężczyzna i jego 7-letni syn, którzy opuścili pojazd o własnych siłach. Trafili oni pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Jak dodał Pawlak, na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępy straży pożarnej, policja i ratownicy medyczni. Droga nr 91 została na pewien czas zablokowana.

RadioZET.pl/PAP