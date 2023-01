Tragedia na drodze pod Płockiem. 8-latek nie żyje, 6-latka w szpitalu

Do wypadku w miejscowości Parzeń doszło we wtorek (10 stycznia) po południu. Według wstępnych ustaleń mundurowych 26-latka kierująca osobowym seatem leon podjęła manewr wyprzedzania innego pojazdu. Ostatecznie czołowo zderzyła się z toyotą corolla, którą kierował 58-latek.

Parzeń. Wypadek pod Płockiem. Zmarł 8-letni chłopiec

W seacie podróżowała dwójka dzieci. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala. – Niestety, na skutek odniesionych obrażeń zmarło jedno z dzieci, 8-letni chłopiec – przekazała asp. Krystyna Kowalska. Jak dodała, stan pozostałych uczestników wypadku, w tym 6-letniej dziewczynki, określany jest jako stabilny.

W miejscu, gdzie doszło do wypadku, droga wojewódzka nr 559 została zablokowana. – Dla podróżujących tą trasą wprowadzono objazdy drogami lokalnymi – zaznaczyła asp. Kowalska. Według niej, utrudnienia w ruchu pojazdów mogą tam potrwać co najmniej do godziny 18.

