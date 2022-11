Do wybuchu doszło w jednopiętrowym budynku. Na parterze znajdował się warsztat, a na piętrze część mieszkalna. W chwili eksplozji były tam dwie osoby, które samodzielnie opuściły mieszkanie.

Wybuch gazu w Piasku koło Pszczyny

Jak poinformował dowodzący akcją gaśniczą kpt. Krystian Mazur z pszczyńskiej straży pożarnej, w wyniku wybuchu zniszczona została kotłownia, część pomieszczenia przy warsztacie, elewacja budynku i fragment konstrukcji dachu.

Strażacy nie mają wątpliwości, że doszło do eksplozji gazu, którym ogrzewany był budynek. Propan-butan był doprowadzany do pieca z 11-kilogramowych butli. Nie stwierdzono jednak, żeby któraś z takich butli została rozerwana.

- Wszystkie okoliczności wybuchu ustala policja z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - poinformował kpt. Mazur. Zadaniem biegłego jest m.in. ustalenie dokładnego miejsca, gdzie doszło do eksplozji oraz jej przyczyn. Ze wstępnych ocen wynika, że uszkodzenia budynku nie są na tyle poważne, by wyłączyć go z użytkowania. Ostatecznie zdecyduje o tym nadzór budowlany.

RadioZET.pl/PAP