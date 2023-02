Pięcioraczki urodziły się w krakowskim szpitalu. W domu czeka na nie siedmioro rodzeństwa

Pięcioraczki urodziły się w niedzielę po godz. 14 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Na świat przyszły trzy dziewczynki i dwóch chłopców.

Szpital poinformował, że dzieci urodziły się w 28. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Poród odebrał zespół Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem profesora Huberta Hurasa, który od ponad 10 tygodni opiekował się ciężarną mamą.

“Dzieci i mama czują się dobrze, w domu natomiast z niecierpliwością oczekuje już na nich pochodzący z Anglii tato oraz siedmioro rodzeństwa!” - przekazał szpital.

Imiona dzieci to Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Noworodki ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każdy. “Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni” - czytamy.

“Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni, że już po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu, a wiedza oraz doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania” - podkreślił szpital, w którym już po raz drugi urodziły się pięcioraczki. Pierwszy taki poród odbył się w 2008 r.

