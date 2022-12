Pierwszy dzień zimy 2022. Kiedy wypada? Co to jest za dzień?

W drugiej połowie grudnia na dobre pożegnamy jesień i powitamy ostatnią porę roku, czyli zimę. To czas białego szaleństwa, kojarzony nie tylko ze świętami Bożego Narodzenia, ale i feriami zimowymi i wyjazdami w góry. Kiedy wypada pierwszy dzień zimy w 2022 roku i czym różni się zima kalendarzowa od astronomicznej? Co to za dzień?