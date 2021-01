Piotr Wawrzyk: RPO, UW. Sylwetka kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

Piotr Wawrzyk, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. To, kto zastąpi na stanowisku Adama Bodnara, może rozstrzygnąć się już w tę środę, kiedy Sejm będzie głosował nad wyborem RPO. Wawrzyk to jedna z trzech zgłoszonych osób; pozostali kandydaci to Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Robert Gwiazdowski.