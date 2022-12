Piotr Winnicki nie żyje. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" miał 42 lata

Piotr Winnicki zmarł 25 grudnia w wieku 42 lat. Informację o śmierci dziennikarza przekazał wicenaczelny “Gazety Wyborczej” Bartosz Wieliński.

"25 grudnia odszedł nasz przyjaciel Piotr Winnicki, redaktor, wspaniały kolega, doskonały dziennikarz. Druzgocąca wiadomość, głęboka pustka…" - napisał Wieliński na Twitterze.

Winnicki zajmował się tematyką ekonomiczną. Pisał dla serwisu Wyborcza.biz, redagował również stronę ekonomiczną “Gazety Wyborczej”. Przygotowywał też newslettery “Wyborczej”. Wcześniej pracował w Onecie, Forsal.pl i Wirtualnej Polsce.

Na Wyborcza.biz ukazał się pożegnalny tekst, poświęcony pamięci Winnickiego. “Znałeś się na robocie redaktorskiej jak mało kto. Cyzelowałeś teksty, dbałeś o interes czytelnika, a nie samouwielbienie dziennikarza. Zawsze poprawnie oceniałeś, na co kogo stać, czy podoła zadaniu. Niby taki cichy i spokojny, nieco nawet skryty, ale gdy trzeba było się już odezwać, to celowałeś zawsze w sam środek problemu. (...) Twoje poglądy nigdy nie przysłaniały istoty tekstów. (...) W naszym zawodzie to dziś już prawdziwy Święty Graal” - czytamy.

RadioZET.pl/Wyborcza.biz