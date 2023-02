10 osób rannych. Groźny wypadek z udziałem dwóch pojazdów

Wypadek wydarzył się ok. godz. 5:20 na drodze wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Pogrzebień (woj. śląskie). O szczegółach poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową nadkom. Mirosław Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Wypadek pod Raciborzem. 10 osób rannych

- Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów, toyoty i busa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tymi samochodami łącznie podróżowało 10 osób - prawdopodobnie dwie osoby toyotą, a pozostałe busem. Zostały one przewiezione do szpitali w Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim - powiedział policjant.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagranie wideo z miejsca zdarzenia. Siła uderzenia zmiażdżyła przód pojazdu w obu przypadkach.

Komenda nie ma na razie informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych w wypadku, nie są też jeszcze znane jego okoliczności. Droga została całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy.

