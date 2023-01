Polacy chcą WOŚP w TVP. Miażdżąca ocena postawy telewizji wobec Owsiaka

Już w niedzielę 29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dowodzonej przez Jurka Owsiaka największej cyklicznej akcji charytatywnej w Polsce tym razem towarzyszyć będzie hasło "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Zebrane środki przeznaczone będą na zakup sprzętu do walki z sepsą

Choć inicjatywa cieszy się ogromnym uznaniem większości Polaków i co roku bije rekordy, jeśli chodzi o pieniądze zebrane na leczenie i profilaktykę, zarówno dzieci, jak i dorosłych - w zeszłym roku było to prawie 225 mln złotych - to wciąż ma też swoich przeciwników.

TVP nie wspiera WOŚP. Polacy wyrazili opinię

Należą do nich przede wszystkim politycy PiS oraz media publiczne. TVP, która przez lata wspierała WOŚP i transmitowała wszystkie finały, od momentu przejęcia władzy przez partię Jarosława Kaczyńskiego krytykuje działalność Owsiaka i regularnie umniejsza społeczno-charytatywną rolę Orkiestry. Zdarza się, że informuje o niej w sposób zdawkowy bądź w ogóle pomija fakt, iż taka impreza się odbywa.

Co jednak o tym wszystkim sądzą Polacy? W badaniu przeprowadzonym na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna dla Wirtualnej Polski zapytano ich m.in. czy TVP powinna transmitować finał WOŚP.

58 proc. badanych było zdania, że tak (35 proc. - zdecydowanie tak, 23 proc. - raczej tak). 19 proc. że nie (11 proc. - zdecydowanie nie, 8 proc. - raczej nie), a 23 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż dla WP: TVP powinna promować akcję Owsiaka

Ale to nie wszystko, ponieważ drugie pytanie w sondażu dotyczyło tego, czy TVP powinna wspierać przedsięwzięcie Owsiaka tak, jak to robiła przez lata. Tutaj wynik był bardziej jednoznaczny.

Aż 71 proc. ankietowanych uznało bowiem, że tak (45 proc. - zdecydowanie tak, 26 proc. - raczej tak), 13 proc., że nie (5 proc. - raczej nie, 8 proc. zdecydowanie nie), a 16 proc. skorzystało z opcji "trudno powiedzieć".

W badaniu pojawiło się jeszcze trzecie pytanie - o ocenę negatywnego stosunku państwowej stacji do WOŚP oraz tego, że od kilku lat nie promuje i nie wspiera tej akcji. Zaledwie 16 proc. respondentów uznało ten fakt za pozytywny, a aż 62 proc. za negatywny. 22 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska