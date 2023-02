Polacy o abonamencie dla TVP. Wiadomo, jak dużo osób chce go zapłacić

Abonament radiowo-telewizyjny ma finansować telewizję oraz radio publiczne, które powinno realizować misję społeczną. Od 2016 r., kiedy władzę w TVP i Polskim Radiu objęły osoby związane z obozem rządowym, rośnie krytyka mediów publicznych. Opozycja i krytycy zarzucają jej propagandę rządową, atakowanie przeciwników politycznych oraz wybiórcze traktowanie swojej misji.

Pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytała ankietowanych, czy obowiązek płacenia abonamentu powinien zostać utrzymany. 67,9 badanych opowiedziało się za jego zniesieniem (55,3 proc. zdecydowanie i 12,6 proc. raczej). Przeciwnego zdania było 27,5 proc. (15,1 proc. zdecydowanie i 12,4 proc. raczej). 4,6 proc. zapytanych było niezdecydowanych.

Abonament RTV. Sondaż: Polacy przeciwko daninie

"Większość przeciwników płacenia abonamentu to osoby do 49. roku życia, które deklarują, że są wyborcami opozycji" - napisała Wirtualna Polska. Rachunki abonamentowe w tym roku planuje uregulować 31,8 proc. badanych. 41,2 proc. nie zamierza go płacić. "23,5 proc. pytanych jest zwolnionych z opłaty, natomiast 3,5 proc. nie ma zdania na ten temat" - dodał portal.

Do kontroli, czy pomimo posiadania telewizora lub odbiornika radiowego unika się abonamentu, są uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. "W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego" - informuje PP.

Od lat toczy się w Polsce dyskusja na temat likwidacji opłaty abonamentowej, jak stało się to już w niektórych krajach europejskich. Rząd PiS co roku przyznaje TVP i Polskiemu Radiu miliardowe dotacje, które mają zrekompensować niskie wpływy w abonamentu RTV.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska