"Bohaterska" interwencja Brauna. Zabrał z sądu choinkę i wyrzucił ją do śmieci

O akcji z udziałem posła Grzegorza Brauna napisał portal Onet. Choinka, ustawiona w krakowskim sądzie, zapewne nie spodobała się politykowi z powodu dekoracji. Sędziowie zawiesili na niej flagi polskie, ukraińskie, unijne oraz hasła wspierające sędziów i ruch LGBT.

- Dziś przed południem przyszedł do mnie pełnomocnik i powiedział, że widział, jak poseł Braun z holu korytarza E Sądu Okręgowego w Krakowie wyniósł naszą choinkę i wrzucił do kosza na śmieci - powiedziała Onetowi sędzia Marzena Stoces, prezes krakowskiego oddziału Iustitii.

Braun zabrał z sądu choinkę. "Interwencja poselska"

- Kiedy podeszłam do wejścia budynku sądu, już była tam policja. Poseł Braun dał się wylegitymować, ale powołał się na interwencję poselską, że działał w jej ramach [...] Twierdził, że choinka przeczy chrześcijańskiemu systemowi wartości i stanowi agresywną propagandę. Zdarzenie trwało około kwadransa, poseł został wylegitymowany, nie bardzo chciał współpracować. Kiedy policjant niechcący go dotknął, poseł Braun zachował się obcesowo i wskazywał, że chroni go immunitet - relacjonowała sędzia. - Najpierw nie chciał powiedzieć, co zrobił z tą choinką, mówił, że jest tam, gdzie jej miejsce. Potem wskazał policjantom choinkę wciśniętą do kosza na śmieci i się oddalił - dodała.

Jak się potem okazało, choinka została wyrzucona do śmietnika znajdującego się przed budynkiem sądu. - Szkoda na choince to minimum 800 zł - co stanowi przestępstwo zniszczenia mienia - bo była zdobiona ręcznie malowanymi bombkami, które wystawiamy na aukcję WOŚP - przekazała Marzena Stoces.

Grzegorz Braun odniósł się na zdarzenia w krótki wpisie na Twitterze. "Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji" - napisał.

RadioZET.pl/ Onet/ Facebook