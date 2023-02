Czarnek straci stanowisko przez "willa plus" ? Połowa Polaków nie ma wątpliwości

Przemysław Czarnek na cenzurowanym. Tym razem z powodu "willa plus", czyli afery związanej z rozdysponowaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 40 mln zł według politycznego klucza. Chodzi o dotacje na zakup nieruchomości w konkursie "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

Portal TVN24 opublikował artykuł zawierający listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Podano, że jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami PiS oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Czarnek straci stanowisko? Są wyniki sondażu

Jak informuje "Rzeczpospolita", ta sprawa "nie przysporzyła sympatii" Czarnkowi. Na zlecenie dziennika IBRiS przeprowadził sondaż, w którym uczestnicy mieli zdecydować, jaka przyszłość powinna czekać ministra. Z badania wynika, że 46,1 proc. ankietowanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że w wyniku afery Czarnek powinien stracić stanowisko.

Kolejne 9,1 proc. "raczej się z takim stwierdzeniem zgadza". Przeciwnego zdania jest 28,7 proc. respondentów. Twardo przeciwko odwołaniu Czarnka opowiada się co piąty badany. 16 proc. z nich nie ma zdania. "Tylko 14 proc. głosujących na Zjednoczoną Prawicę (PiS wraz z koalicjantami" chce dymisji szefa MEiN. A domaga się jej łącznie 76 proc. respondentów głosujących na opozycję" - podaje "Rz".

"Z kolei wśród wyborców opozycji tylko 11 proc. uważa, że afera willowa nie jest powodem do odwołania ministra. Wśród osób niezdecydowanych na kogo chcą oddać swój głos, 61 proc. ankietowanych, uważa, że należy zdymisjonować obecnego szefa MEN" - czytamy w artykule.

Czarnek komentuje: konkurs był absolutnie transparentny

Sam Czarnek odniósł się już do tematu. Doniesienia o "willa plus" nazwał "podłością i nikczemnością", obwiniając TVN24 oraz polityków opozycji o kłamstwa i manipulacje na temat konkursu. - Konkurs był absolutnie transparentny, oparty na przepisach prawa, a beneficjentami są podmioty prowadzące działalność proedukacyjną.40 milionów złotych skierowaliśmy do 42 podmiotów na przeróżne inwestycje kierowane do osób młodych - podkreślił w rozmowie z Telewizją Republika.

Z kolei w wywiadzie dla Telewizji Trwam przekonywał, że jego ministerstwo "nie będzie "przekazywać żadnych środków ani LGBT, ani organizacjom genderowskim, ani tym, które seksualizują dzieci, bo to jest sprzeczne z konstytucją". - My tego robić nie będziemy, choćby nas atakowali nie wiem ile dni - oświadczył.

RadioZET.pl/PAP