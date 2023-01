Tusk ostrzega przed fałszerstwami wyborczymi. Pilny ruch szefa Platformy

Donald Tusk mówił podczas konferencji prasowej w Senacie, że PiS chce dokonać gwałtu na fundamentalnych zasadach demokracji. Nawiązał w ten sposób do przegłosowanych przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym. Tusk tłumaczył, że coraz więcej wskazuje na to, że PiS jest w stanie dopuścić się fałszerstw przy wyborach.

- Poprosiłem moich najbliższych współpracowników: posłanki, posłów, senatorki, senatorów, marszałka (Senatu), abyśmy razem przed państwem stanęli w obliczu kolejnego gwałtu na fundamentalnych zasadach demokracji. Mówię tu o nieustannych próbach manipulacji przy Kodeksie wyborczym, który najwyraźniej przeszkadza PiS - powiedział były premier.

Tusk ostrzega przed fałszerstwami wyborczymi

- Jeśli są gotowi dzisiaj, w świetle kamer, przy podniesionej kurtynie, manipulować przy ordynacji wyborczej po to, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze, to łatwo sobie wyobrazić, że będą także zdolni do innego typu manipulacji. Coraz częściej wysnuwane domysły, coraz częściej artykułowane publicznie obawy, że PiS jest gotowy także sfałszować wybory - one niestety są coraz bardziej uzasadnione - kontynuował.

Szef PO poinformował, że jego formacja zamierza zorganizować wielką akcję pilnowania przebiegu wyborów parlamentarnych. Odpowiedzialnym za koordynację ruchu ma być Sławomir Nitras. - Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Będzie on z ramienia KO przygotowywał obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami - podkreślił.

- Prawo do wolnych wyborów to jest prawo obywateli. Potrzeba nam kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Z tego miejsca apeluję, pomóżcie nam przypilnować wyborów - mówił z kolei Nitras.

RadioZET.pl