Doradca Dudy szokuje. "Czarnek proponuje rozwiązania lewicowe"

Przemysław Czarnek musi się mierzyć z krytyką nie tylko ze strony mediów czy opozycji. Okazuje się, że w obozie rządzącym także nie wszyscy są zwolennikami działań ministra edukacji i nauki. Ostatnio krytycznie na jego temat w rozmowie z Polsat News wypowiedział się Marcin Mastalerek, doradca Andrzeja Dudy.

Najpierw skrytykował go za słowa z grudnia 2022 roku, gdy minister określał ustawę o Sądzie Najwyższym jako "niekonstytucyjną", a wymogi Unii Europejskiej jako "absurdalne", dodając, że "Zjednoczona Prawica zamierza te wymogi spełnić, aby Polacy nie byli pokrzywdzeni".

Doradca Dudy: Czarnek wprowadza rozwiązania lewicowe

- Dla mnie takie słowa są szokiem. Jeśli ktoś mówi, że polska konstytucja, polskie prawo jest ważniejsze niż prawo europejskie, to jak te słowa można w ogóle czytać - stwierdził. W dalszej części programu zaskoczył jednak inną perspektywą krytyczną wobec szefa MEiN. Przyznał bowiem, że nie jest jego fanem "jako wyborca PiS", ponieważ stara się on "wprowadzać rozwiązania lewicowe w Polsce".

- Np. to całe lex Czarnek, dotyczące oświaty. To są rozwiązania, z którymi prawica na całym świecie, w Ameryce, a także w Europie, walczy. Bardzo dobrze, że pan prezydent zawetował tę ustawę, ponieważ kiedy PiS szło po władzę w 2015 roku, to było z rodzicami. Np. w sprawie 6-latków - tłumaczył.

A minister Czarnek wychodzi i mówi, że od rodziców ważniejsi są urzędnicy i kuratorzy. Otóż nie, na całym świecie prawica walczy o to, żeby rodzice mogli decydować o wychowaniu. Świetnie się stało, że takie ustawy były wetowane. Tu, po stronie prawicowej, stała Konfederacja, środowiska wolnościowe i prezydent. Bardzo dobrze, że to zawetował Marcin Mastalerek

Współpracownikowi prezydenta o chodziło o forsowaną przez Czarnka nowelizację Prawa oświatowego, zgodnie z którą kuratorzy poszerzyliby zakres władzy. Mogliby np. wpływać na to, jakie zajęcia prowadzone są w szkołach. Ustawa dwukrotnie została zawetowana przez Andrzeja Dudę.

- Prezydent jest prawdziwym prezydentem, a minister Czarnek niestety proponuje rozwiązania lewicowe. Nie wiem, dlaczego jest przy tym oklaskiwany, a już w ogóle tym cytatem, o którym pan powiedział, jestem zszokowany - podsumował Mastalerek w rozmowie z Polsat News.

