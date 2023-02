Duda na nartach w Zakopanem. Otworzył charytatywne zawody. "Pierwszy narciarz RP wspiera nas"

Andrzej Duda znów szusował na nartach w Zakopanem. Prezydent wyraził satysfakcję, że kolejny raz może brać udział w akcji organizowanej przez Fundację Handicap. – Ogromnie się cieszę, że mogłem przyjechać do Zakopanego w tej niesamowitej w tym roku zimowej scenerii – powiedział na Polanie Szymoszkowej otwierając charytatywne zawody.

Zakopane. Andrzej Duda otworzył zawody charytatywne

– Cieszę się bardzo, że po raz kolejny się spotykamy, a przede wszystkim – co najważniejsze – że nasi wspaniali zawodnicy, mistrzowie są znowu z nami na tych wspaniałych zawodach […], by zebrać środki na kolejny rok edukacji przez sport i rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że zajęcia, które realizuje dla dzieci z niepełnosprawnościami Fundacja Handicap Zakopane, rehabilitując i edukując dzieci poprzez sport, to wspaniałe i ważne dzieło. – Wychowanie, przygotowanie jest wielkim wyzwaniem. To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę tutaj być i wielki zaszczyt spotkać się z naszymi zawodnikami. Wierzę, że dzisiaj pobijemy kolejny rekord, choć wcale nie będzie to łatwe – mówił.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula stwierdził, że charytatywne zawody to jedna z ważniejszych imprez, która odbywa się w Zakopanem. – Z dumą ją organizujemy, kiedy pierwszy narciarz Rzeczypospolitej uczestniczy w niej i wspiera nas […], w tak ważnej rzeczy, która dotyczy dzieci – dodał.

"12H Slalom Maraton Zakopane 2023"

Pomysłodawczynią narciarskiego maratonu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka-Długosz. Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu, czołowi polscy narciarze wraz z podopiecznymi fundacji bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji Handicap Zakopane.

Narciarskiemu maratonowi towarzyszą zawody otwarte dla wszystkich amatorów i miłośników narciarstwa oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Impreza potrwa do godziny 20. Podczas ubiegłorocznych zawodów narciarze przejechali łącznie 712 km.

RadioZET.pl/PAP