"Ruszamy w najbliższych dniach". Duda ogłasza ofensywę dyplomatyczną

Andrzej Duda podkreślił w wygłoszonym 13 lutego oświadczeniu, że dwa najważniejsze tematy, które poruszy na spotkaniu z szefem NATO w czwartek (16 lutego), to wsparcie militarne Ukrainy oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

- To ważny czas dla budowania bezpieczeństwa Polski. To czas, by podjąć ofensywę dyplomatyczną. Odbędę rozmowy z prezydent Słowacji oraz prezydentem Litwy. Będzie połączenie konferencyjne, spotkanie z Jensem Stoltenbergiem (przewodniczącym NATO, przyp.). Potem udam się do Londynu, na spotkanie z królem Karolem i premierem (Rishi) Sunakiem. Następnie przemieszczę się Monachium na spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem (Francji) Emmanuelem Macronem - wyliczał Duda. Wspomniał, że chodzi o coroczną monachijską konferencję dotyczącą bezpieczeństwa w Europie.

Duda spotka się z Karolem III i Bidenem. "Ofensywa dyplomatyczna"

Prezydent RP podkreślił, że do Polski przyjedzie prezydent USA Joe Biden. Potwierdził, że do wizyty dojdzie w poniedziałek 20 lutego, a Biden pojawi się w Polsce na spotkaniu liderów państw "budapesztańskiej dziewiątki" (państw Europy Środkowo-Wschodniej). - Chcę porozmawiać o bezpieczeństwie w naszej części Europy, wsparciu dla Ukrainy, o rozwijaniu systemu odstraszania - mówił Duda.

- Szczyt NATO będzie miał miejsce w tym roku na Litwie. Przygotowania do tego szczytu toczą się pełną parą. Zależy nam na wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski, aby przyjąć nowe postanowienia, które ułatwią wsparcie Ukrainie, która odpiera napaść Rosji - mówił Duda.

RadioZET.pl