Dwa warianty dla opozycji. Ten sondaż daje dużo do myślenia

Jedna lista opozycji na wybory parlamentarne 2023 powstanie? Na ten moment nic na to nie wskazuje. Chociaż namawiał do tego Donald Tusk, to inni opozycyjni politycy - m.in. Szymon Hołownia z Polski 2050 czy Krzysztof Gawkowski z Lewicy - dementowali, jakoby ten wariant w wyborach do Sejmu był w ogóle możliwy.

Sondaż: opozycja wygrywa z PiS w dwóch wariantach

Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwa żadna koalicja wewnątrz środowiska opozycyjnego. Sondaż Instytutu Pollster na zlecenie "Super Expressu" pokazuje dwa warianty wspólnego startu opozycji. W pierwszym wspólnie startują KO, Lewica, PSL i Polska 2050, a w drugim Lewica startuje osobno. Co o takich koncepcjach sądzą Polacy?

Z badania jasno wynika, że niezależnie od tego, czy partie przeciwne PiS tworzą jedną, czy też Lewica startuje osobno, opozycja zwycięża. Różnica polega jedynie na skali wygranej.

Zgodnie z wynikami sondażu w pierwszym wariancie Zjednoczona Opozycja zyskałaby 50,62 proc. głosów, Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Partia Republikańska) – 35,99 proc., a Konfederacja - 9,11 proc. Do Sejmu nie weszłyby Kukiz'15 - 1,8 proc. i Porozumienie - 0,98 proc. Na inną partię głosowałoby 1,51 proc. ankietowanych.

W drugim wariancie wspólnie startujące KO, Polska 2050 i PSL dostałyby 41,73 proc. poparcia, Zjednoczona Prawica - 35,31 proc., Konfederacja - 9,92 proc., a Lewica - 9,46 proc. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Kukiz'15 (1,79 proc.) i Porozumienie (0,72 proc.). Na inną partię głos oddałoby 1,07 proc. badanych.

RadioZET.pl/PAP