Fundacja Rydzyka może sięgnąć po dodatkowe dotacje. "Ostatnia prosta"

Opinia publiczna od kilku dni komentuje doniesienia medialne wokół afery willa plus. Minister edukacji Przemysław Czarnek samodzielnie zdecydował o rozdzieleniu 40 mln dla 42 organizacji pozarządowych na zakup nieruchomości. Część z nich na powiązania z politykami obozu rządzącego.

Ponadto dzięki zmianom w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Lux Veritatis, która jest nadawcą Radia Maryja i Telewizji Trwam, będzie mogła otrzymywać dodatkowe dotacje publiczne. Do tej sprawy odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską Adrian Zandberg.

Adrian Zandberg o dotacjach dla ojca Rydzyka

- Ja w ogóle widzę, że wśród skrajnie prawicowych, klerykalnych fundacji i organizacji jest wielkie pobudzenie. Powiem panu dlaczego. Oni czują, że to ostatnia prosta. Zachowanie PiS ws. środków publicznych jest sygnałem, że wiedzą, że się kończą. Starają się na ostatniej prostej użyć środków publicznych, dając je fundacji o. Rydzyka oraz organizacjom związanym z prawicą na niespotykaną dotąd skalę - powiedział współprzewodniczący Razem.

W jego ocenie afera z dotacjami to "sygnał zapowiedzi końca rządów prawicy". - Przygotowują się na to, że przez długie lata to eldorado się skończy. Jeżeli chodzi o imperium o. Rydzyka, to my chcemy radykalnych zmian, jeżeli chodzi o finansowe relacje między państwem i Kościołem - dodał.

Jak poinformowało WP, do tej pory fundacja Lux Veritatis otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości ok. 13,3 mln zł. Ta kwota została przekazana na "Centrum Ochrony Praw Chrześcijan" (7,16 mln zł), czy projekty: "Prawda a historia" (5,5 mln zł) oraz "Bezpieczni w rodzinie" (658 tys. zł)".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska