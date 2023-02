Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050. - Cieszę się, że Polska 2050 wchodzi na tę nową drogę w polityce, ale to już nie jest moja droga. Jeśli chodzi o funkcje, czasem są sprawy ważniejsze - powiedziała na briefingu w Sejmie, tłumacząc powody odejścia od Szymona Hołowni.

"Podjęłam niezwykle trudną decyzję, bo przez dwa i pół roku całą moją pracę włożyłam w budowę nowej polityki. Proszę uwierzyć, ta decyzja kosztuje mnie naprawdę dużo" — przekazała z kolei w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Hanna Gill-Piątek wystąpiła z Polski 2050

Posłanka podkreśliła w komunikacie, że "w nadchodzących wyborach po stronie opozycji demokratycznej potrzebny jest przede wszystkim silny blok opozycji, zdolny do ostatecznego pokonania partii Jarosława Kaczyńskiego”. „Zapewniam Państwa, że cała moja praca, której intensywności nie można kwestionować, będzie przeze mnie kontynuowana. A wszystkie moje decyzje podczas sejmowych głosowań będą zgodne z tym, co obiecałam wyborcom. A przede wszystkim zgodne z moim sumieniem” – dodała.

Szymon Hołownia zapewniał we wtorek, że ufa swojej posłance. „Zdaje się, że i to kłamstwo na mój temat zaczęło się od Twittera, więc i tu powtórzę: bardzo wysoko cenię pracę Hanny Gill-Piątek, Hanka ma moje stuprocentowe zaufanie, szczególnie na tym niewdzięcznym odcinku, jakim jest prowadzenie naszego siedmioosobowego koła w obecnym Sejmie” – napisał.

Przypomnijmy, że według Interii lider Polski 2050 miał krytykować Hannę Gill-Piątek za "wychodzenie przed szereg i brak kompetencji". - To próba wbicia klina między mnie a Szymona Hołownię - tak komentowała te doniesienia Hanna Gill-Piątek w niedzielę w programie "Gość Wydarzeń".

Hanna Gill-Piątek była szefową koła parlamentarnego Polski 2050 i pierwszą parlamentarzystką, która w 2020 roku przeszła na stronę Szymona Hołowni (z klubu Lewicy).

We wtorek liderzy ugrupowań Polska 2050 i PSL Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że stworzą wspólną dla obu ugrupowań "jedną listę spraw do załatwienia" po wygranych wyborach. - Chcemy stworzyć jedną listę, jedną, wspólną listę spraw do załatwienia - oświadczył lider Polski 2050 na wspólnej konferencji prasowej z szefem PSL. - Na taką listę Polacy czekają od dawna, mając dość politykierstwa i sporów, które toczą się nad ich głowami - dodał.

RadioZET.pl/PAP