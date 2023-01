Prof. Jarosław Flis stwierdził, że zmiany w kodeksie wyborczym mogą zaszkodzić partii Jarosława Kaczyńskiego. - PiS liczy na wyborców, którzy pójdą zagłosować po niedzielnej mszy, ale ta zmiana oddala lokale wyborcze od kościołów. Na przykład w Kongresówce (Królestwo Polskie zależne od Cesarstwa Rosyjskiego, istniejące w I p. XIX wieku Obecnie to tereny głównie centralnej i płd.-wsch. Polski - red.) jest dużo więcej wsi niż kościołów - tłumaczył w rozmowie z WP.

Politolog zwrócił uwagę, że “jeśli zrobi się komisję w każdej wsi, to tym samym odsuwa się je od świątyń”. - Natomiast na ziemiach odzyskanych, szczególnie w woj. zachodniopomorskim, w małych wsiach, gdzie dotychczas nie było lokali wyborczych, jest sporo kościołów – i to gotyckich. Podstawowym więc miejscem, gdzie wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego ziści się i przy kościołach powstaną nowe komisje wyborcze, jest Zachodniopomorskie. Województwo, w którym jednak wyniki PiS należą do najniższych w kraju - zaznaczył prof. Flis.

Zmiana kodeksu wyborczego. Prof. Flis: błąd Kaczyńskiego

Rozmówca WP wyjaśnił również, dlaczego Donald Tusk nazywa pomysł PiS diabelskim. -To granie pod nutę na "sfałszowane wybory". Ta zmiana nie pomoże PiS, nie jest też profrekwencyjna. To rozwiązanie odgórne, które przysporzy wielu problemów - uważa prof. Flis.

Zdaniem politologa nowe przepisy skomplikują organizację wyborów m.in. we wsiach rozdzielonych, których jest w kraju 160. Jako przykład podał Krzemień Pierwszy i Krzemień drugi. - Formalnie to dwie wsie, ale faktycznie to jedna wieś z jedną szkołą i jednym kościołem w Krzemieniu Pierwszym - mówił prof. Flis. Ekspert uważa, że utworzenie dwóch komisji, jednej w kościele, a drugiej np. w budynku klubu sportowego na końcu wsi może zdezorientować część wyborców, którzy będą musieli jechać do innego lokalu wyborczego. - Jak ktoś może wierzyć, że to powiększy frekwencję? - pyta prof. Flis.

Politolog powiedział, że podobnym błędem partii Kaczyńskiego były wybory kopertowe, które ostatecznie się nie odbyły. - PiS obecnie jest na widelcu, ale głównym problemem opozycji jest histeria, a to kiepski doradca - ocenił prof. Flis.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska