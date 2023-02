Kowalski szalał w Sejmie i wzywał do oklasków dla Czarnka. Wymowna reakcja Terleckiego

Posiedzenie Sejmu obfitowało w środę w emocjonalne wystąpienia. Zaczął Przemysław Czarnek, który w ostatnim czasie był ostro krytykowany za program “willa plus”, czyli finansowanie z pieniędzy resortu edukacji zakupu nieruchomości m.in. dla podmiotów powiązanych z PiS. Minister zarzucił opozycji kradzież, na co usłyszał w odpowiedzi “złodzieje”.

Później z mównicy Czarnka skrytykował przewodniczący klubu KO Borys Budka. - Panie Czarnek, pan nie ma żadnego wstydu. Jesteście bandą ludzi, którzy na finiszu swojej władzy okradają własnych obywateli. Program “willa plus” to wierzchołek góry lodowej. I tak, będziecie siedzieć! - grzmiał polityk KO.

Kowalski wezwał posłów PiS, by oklaskiwali Czarnka

W obronie Czarnka wystąpił Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. - Czemu się drzecie, opozycjo, panie Borysie Budko w rajtuzkach? Wy mówiliście o złodziejstwie? Wy, którzy pozwalaliście okradać Polaków przez mafie vatowskie, mafie lekowe (…) My jesteśmy dumni z naszych ministrów! Szanowni panowie, wstańmy i pokażmy teraz, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? - pytał opozycji, po czym zaczął bić brawo dla ministra Czarnka. - Wstajemy! - zachęcał Kowalski.

Politycy rządzącej koalicji podnieśli się z miejsc i oklaskiwali szefa resortu edukacji. Były jednak wyjątki, bo szef klubu PiS Ryszard Terlecki, choć również wstał, nie bił braw.

- Nigdy nie dojdziecie do władzy! - krzyczał do opozycji Kowalski. - Rozliczymy was, rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz? Śmiej się. Brawo, brawo minister Czarnek - powtarzał poseł Solidarnej Polski.

