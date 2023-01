Bosak o przekazaniu sprzętu Ukrainie: "Złożę interpelację do MON"

Goście programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o zachowawczej postawie Niemiec wobec przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2. Tematem dyskusji było także wsparcie wojskowe, jakie ma zostać udzielone Kijowowi przez Polskę.

- To zła wiadomość dla Ukrainy, Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział Ryszard Czarnecki z PiS. - Ten brak zdecydowania jest szczególnie bolesny, gdy Rosjanie - bardzo powoli, ale jednak - posuwają się do przodu. Mam nadzieję, że amerykańska presja na Niemcy będzie bardziej skuteczna. Polska do końca maja przekaże bojowe wozy piechoty, a także czołgi T72.

- Nie mamy problemu z tym, że nam ubędzie, bo mamy przecież koreańskie czołgi K2, armatohaubice K9 - dodał polityk PiS.

Zandberg: Niemcy robią sobie krzywdę

Małgorzata Kidawa-Błońska z PO stwierdziła, że Berlin może niebawem zmienić swoje stanowisko. - Wszyscy liczymy na to, że dojdzie do porozumienia, i że Niemcy zgodzą się jednak, żeby przekazać te czołgi. Naciski i rozmowy trwają [...] Spotkali się przedstawiciele 50 krajów, trwają rozmowy w NATO, więc sytuacja jest dynamiczna. Ważne, że Niemcy pomagają, i że pomagają inne kraje.

- Niemcy robią sobie krzywdę, bo przez lata aspirowały do tego, aby pełnić funkcję przywódczą w Europie - ocenił Adrian Zandberg z Lewicy. - Sytuacja jest o tyle trudna, że wszyscy wiemy, że Rosjanie szykują siły do kolejnego natarcia. I w tym momencie to, czy Ukraińcy będą w stanie je odeprzeć, będzie zależało od tego wsparcia sprzętowego.

- W samych Niemczech są podziały w tej sprawie. Takie gesty bardzo Niemcom szkodzą w wymiarze europejskim. Myślę, że prędzej czy później, ta decyzja zostanie zmieniona. Pytanie, czy nie zbyt późno - ocenił polityk Lewicy.

Bosak: Nie powinniśmy rozbrajać Wojska Polskiego

Krytyczne stanowisko wobec polityki polskiego rządu wyraził Krzysztof Bosak z Konfederacji. - Nie powinniśmy rozbrajać Wojska Polskiego, jeżeli w sąsiednim państwie toczy się wojna […] Mydlimy sobie oczy, mówiąc o braku zdecydowania Niemiec. Niemcy są bardzo zdecydowane i nie chcą przekazać sprzętu - komentował.

- Jestem przeciwny każdemu rozwiązaniu, które nie zostanie przedstawione w Parlamencie. W tej sprawię złoże interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, w jakim trybie się to odbywa - dodał Bosak.

- W mojej ocenie za tydzień, półtora najdalej, po wewnętrznych rozmowach Polski, USA i Niemiec będzie zgoda na przekazanie Leopardów Ukrainie - zauważył z kolei Marek Sawicki z PSL.

RadioZET.pl