PiS przegrał w Sejmie. "Blokujemy próbę zaprogramowania pilotów przez władzę"

Lex pilot, czyli kontrowersyjna nowela Prawa komunikacji elektronicznej, była ostro krytykowana przez opozycję i niezależnych dziennikarzy. Zmiana zaproponowana przez polityków PiS nakładałaby obowiązek na wszystkich dostawców usług telewizyjnych, aby na szczycie listy kanałów umieszczali stacje TVP.

O dalszych losach projekty w poniedziałek zadecydowała sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. "Lex pilot odroczone! Opozycja wygrywa głosowanie na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji. Blokujemy próbę zaprogramowania przez władzę pilotów obywateli. Wysłuchanie publiczne w tej sprawie odbędzie się 6 marca" — napisał na Twitterze poseł PO Arkadiusz Marchewka.

Lex pilot. Sejmowa komisja o projekcie PiS

Posłowie PiS chcieli uniknąć wysłuchania publicznego ws. lex pilot. Głosowało w tej sprawie wszystkich 18 członków komisji. "Za" zagłosowało dziewięciu posłów, przeciwko było dziewięciu innych. Wniosek na początku nie został przyjęty.

Po głosowaniu głos zabrał przedstawiciel biura legislacyjnego, który potwierdził legalność wysłuchania publicznego.

"Rządowy projekt wprowadza zmiany w obowiązującej zasadzie "must carry, must offer". Zgodnie z nią do tej pory na liście kanałów obowiązkowych oferowanych przez płatnych operatorów były kanały telewizji rządowej i stacje komercyjne, w tym np. TVN. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, z obowiązkowej listy kanały komercyjne wypadną. Zostaną TVP1, TVP2, TVP3 oraz dodatkowo pojawią się TVP Info i TVP Kultura. Pięć stacji nadawanych przez TVP znajdzie się też na pierwszych pięciu przyciskach na pilotach" - poinformował serwis TVN24.pl.

RadioZET.pl/Onet.pl/TVN24.pl