Miliony dla szkoły, którą kieruje szwagier Czarnka. "Takie są rzeczywiste potrzeby"

Przemysław Czarnek znalazł się ogniu krytyki po tym, jak ujawniono kulisy afery "willa plus". Chodzi o listę nieruchomości - willi, budynków, apartamentów - oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nuaki. Podmioty te to przede wszystkim stowarzyszenia powiązane z politykami PiS oraz katolickie i prawicowe fundacje.

Czarnek broni się i atakuje opozycję

Minister bronił się, że procedura konkursowa była uczciwa i transparentna, a ważne jest to, by środków publicznych "nie dostawali lewacy i komuniści" oraz "stowarzyszenia LGBT". Opozycji grzmiała, że to próba uwłaszczenia się PiS na państwowym majątku.

Czarnek, gdy tłumaczył się w Sejmie, a potem w mediach społecznościowych, niepostrzeżenie zwrócił uwagę na kontrowersyjny wątek swoich działań w obszarze rozdawania publicznych środków. "Pani skierowała do MEiN pismo z wnioskiem, żebyśmy dokładnie pokazali inwestycje za 5,2 mld zł. [...] To np. Jakubowice Konińskie prowadzone przez SLD-owskiego wójta. 15 milionów zł na rozbudowę szkoły - argumentował.

Adresatką tej wypowiedzi była Krystyna Szumilas, posłanka KO i była minister edukacji narodowej, która wraz z inną parlamentarzystką Katarzyną Lubnauer, interweniowała w tej sprawie. Odpowiadając Czarnkowi, przypomniała, że dyrektorem wspomnianej szkoły jest jego szwagier, a sama miejscowość liczy zaledwie 2 tysiące mieszańców.

Miliony dla szkoły, którą kieruje szwagier Czarnka

Wirtualna Polska ustaliła, że placówka faktycznie otrzymała tak wysoką dotację, nieproporcjonalną do liczby uczących się tam dzieci, których jest 253. To oznacza niemal 60 tysięcy (dokładnie: 59 288) złotych na jednego ucznia.

Portal skontaktował się z kierującym szkołą Przemysławem Chudzikiem, który potwierdził, że taką dotację - w dwóch transzach - rzeczywiście otrzymali. Pieniądze poszły na rozbudowę sal lekcyjnych oraz nową salę gimnastyczną. - To nie przesada, takie są rzeczywiste potrzeby szkoły. Rozbudowujemy się, by dzieci nie musiały się uczyć na dwie zmiany - przekonywał.

Ja nie mam nic do polityki ministra Czarnka. Wniosek o dofinansowanie składał urząd naszej gminy, to nie pan minister przyznawał dotację, ale była to decyzja rządowa. Jestem bardzo wdzięczny panu wójtowi za podjęte starania Przemysław Chudzik, dyrektor szkoły w Jakubowicach Konińskich

Gdy jednak zapytano go o to, czy koligacje rodzinne z Czarnkiem mogły mieć na decyzję o dofinansowaniu, odparł krótko: "Nie będę się do tego odnosił". Z kolei - także w rozmowie z WP - wójt podlubelskiej gminy Niemce (w skład której wchodzą Jakubowice Konińskie) zapewniał, że wniosków o dotacje było więcej i że "faktycznie, Jakubowice dostały najwięcej".

Gmina otrzymała też jednak 4 mln na salę gimnastyczną w szkole w Rudce Kozłowieckiej. Ale już na budowę nowego obiektu w Narutowie środków jej nie przyznano. - Nie mogę narzekać, że ktoś nam coś przyznaje. W sprawie pieniędzy dla gminy chętnie dogadam się z samym Belzebubem. Niech pan to jakoś tak opisze, żeby minister się na mnie nie obraził - prosił samorządowiec, dodając: - Nie jestem z SLD, jak on to powiedział, tylko z PSL. Rozmawiać z WP nie chciał natomiast sołtys wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna pod Lublinem ze wsparciem MEiN

Co ciekawe, jak podaje serwis, nie tylko szkoła (która realizuje kilka rządowych programów), ale też lokalna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej korzysta z publicznej subwencji. Nie jest to jednak jednostka, który istnieje tam od lat, ale konkurencyjna, powstała w 2020 roku. Mieszkańcy wsi powiedzieli dziennikarzom, że nie uczestniczyli oni jeszcze w żadnej akcji ratunkowej, "a już minister Czarnek kręcił się przy nich i wręczał".

Według ustaleń Wirtualnej Polski szef MEiN miał wspomóc stowarzyszenie m.in. promesą kredytową na zakup sprzętu ratowniczego, wsparciem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz grantem o wartości 50 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, bo okazało się, że jednostka "załapała" się na dotacje ze wspomnianego wyżej programu "willa plus".

"W styczniu Zarząd Stowarzyszenia OSP Jakubowice Konińskie kupił od prywatnego właściciela działkę przy szkole podstawowej (tej, w której szwagier ministra jest dyrektorem). Transakcję udało się sfinansować dzięki Programowi Inwestycyjnemu Ministerstwa Edukacji i Nauki. OSP wnioskowało o 650 tys. złotych" - czytamy w artykule. OSP Jakubowice Konińskie nie odpowiedziały na prośbę redakcji o komentarz do sprawy.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Twitter