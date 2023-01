MSWiA komentuje sprawę brata komendanta Szymczyka. "Policja zachowała się profesjonalnie"

Brat komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka to - według prokuratury - członek zorganizowanej grupy przestępczej okradającej na wielką skalę państwo na karuzelę vatowską - podała "Gazeta Wyborcza". Łukasz Sz. został zatrzymany w listopadzie 2022 r., ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego.

Według "GW" szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz - red. "polecił prokuratorowi zajmującemu się sprawą, by z wniosku o ponowny areszt wycofać akta Łukasza Sz.". Oświadczenie w tej sprawie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, której podlega policja kierowana przez gen. Jarosława Szymczyka.

Brat komendanta głównego policji z zarzutami. MSWiA komentuje

"Policja w opisanej sprawie zachowała się profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Łukasz Sz. został potraktowany przez Policję i organy ścigania jak każdy inny obywatel podejrzewany o popełnienie przestępstwa" - napisano.

Dodano, że "to właśnie w wyniku działań Policji doszło do uzyskania materiału dowodowego wobec Łukasza Sz., a następnie przekazania tego materiału do prokuratury". "To również Policja, na polecenie Prokuratury działającej w oparciu o otrzymany wcześniej materiał dowodowy, dokonała zatrzymania osób podejrzanych" - podkreślono.

MSWiA tłumaczy, że prokurator postawił zarzuty zatrzymanym i skierował wobec nich wniosek do sądu o areszt. "Sąd nie przychylił się do tego wniosku wskazując na ciężką chorobę onkologiczną żony Łukasza Sz." - podsumowano.

Swoje oświadczenie w tej sprawie wydała w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Lublinie. W oświadczeniu wyjaśniono, że w listopadzie 2022 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.

Dodano, że wszystkie zarzuty przedstawione podejrzanym zatrzymanym 21 listopada 2022 r. są aktualne, a prokuratura podejmuje czynności mające na celu zakończenie postępowania skierowaniem aktu oskarżenia.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Wyborcza"