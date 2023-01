Nie będzie zjednoczenia opozycji? "Wspólna lista to scenariusz bajkowy"

Goście Andrzeja Stankiewicza w programie "6 Dzień Tygodnia w Radiu ZET" rozmawiali o perspektywie wspólnej listy opozycji na wybory parlamentarne 2023. W ocenie polityków szanse na powstanie jednego bloku są dzisiaj nikłe.

- Zaczął się rok i PiS wyłożył się, jak na talerzu, podnosząc ludziom ceny biletów (red. transportu kolejowego). Ludzie w całym kraju są wkurzeni. Mają poczucie, że za kiepskiej jakości usługę muszą płacić coraz więcej. I widzę zachęty ze strony niektórych polityków, żeby zamiast zająć się punktowaniem rządu, zająć się sobą i rozmawianiem o tej mitycznej wspólnej liście - mówił Adrian Zandberg z Lewicy.

Wspólna lista opozycji? "To scenariusz bajkowy"

- Na lewicy przygotowujemy się do tego, żeby była jedna lewicowa lista [...] Nie twórzmy opowieści, która się nie wydarzy. Wspólna lista to scenariusz bajkowy - podkreślił polityk.

Podobnego zdania była Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. - Te sprawy trzeba już zamknąć. Jest coraz mniej czasu do wyborów. Moim zdaniem ta sprawa została już przesądzona i wszystkie ugrupowania będą szły oddzielnie.

- Intuicyjnie czuję, że to, że opozycja się rozejdzie, będzie z stratą wyniku wyborczego dla nas wszystkich. Ale każde ugrupowanie samodzielnie podejmuje taką decyzję - mówiła posłanka KO.

- Jest potrzebna wspólna lista, ale spraw, które demokratyczna opozycja może razem rozwiązywać - zaznaczył Marek Sawicki z PSL. - Nie ma żadnej potrzeby, żeby dzisiaj dyskutować o budowaniu jednej listy na wybory - przekonywał.

Czarnecki: pójdziemy do wyborów razem

- Wspólna lista spraw, a nie wspólna lista do wyborów. Budowanie jednej listy do wyborów jest na rękę PiS. Czy PSL wystartuje razem z AGROUnią? - Nie wiem, zobaczymy - powiedział Sawicki.

- Chciałem bardzo podziękować opozycji za 148. odcinek Isaury opozycyjnej. (…) Opozycja mówi, że jest zjednoczona, a jest głęboko podzielona. My podkreślamy, że się różnimy, ale idziemy do przodu razem. Jestem przekonany, że wbrew temu, co państwo tutaj mówiliście, pójdziemy do wyborów razem. Mam taką profetyczną wizję – stwierdził z kolei Ryszard Czarnecki, odnosząc się do doniesień, że Solidarna Polska szykuje się do samodzielnego startu.

