"Niemcy zwlekają i kluczą". Mocny apel Morawieckiego ws. Leopardów

Czołgi Leopard trafią na Ukrainę i wesprą jej armię w wojnie z Rosją? W sprawie trwa impas, a Niemcom zarzuca się bierność. Polska optuje za jak najszybszym wysłaniem nowoczesnych czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Wniosek w tej sprawie został już przedłożony stronie niemieckiej, o czym informował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

- Mam nadzieję, że odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko. Zwlekają, kluczą, działają w trudny do zrozumienia sposób – oceniał we wtorek Mateusz Morawiecki. Zapytany o to, ile dajemy czasu Niemcom na odpowiedź i co jeśli będą oni zwlekać, premier wskazał, że bardzo wyraźnie widać, że Niemcy nie chcą w szerszym zakresie pomagać broniącej się Ukrainie.

Morawiecki o postawie Niemiec ws. Leopardów. "Zwlekają, kluczą"

- Co to oznacza w związku z tym? Czy to oznacza strach, jakąś niezrozumiałą do końca obawę, czy wiarę w to, że powrót do normalnych relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? Warto zadawać kilka takich pytań, ponieważ na dobrą sprawę ta koalicja państw, które chcą pomóc Ukrainie odeprzeć barbarzyńską agresję rosyjską, musi się poszerzać – podkreślił Morawiecki.

- Oczekujemy na szybką odpowiedź. My oczywiście już szkolimy żołnierzy ukraińskich w Polsce. Robią to również inne państwa na swoich terytoriach – podsumował szef rządu RP.

Minister obrony Niemiec: Nie stoimy na drodze

Sprawa Leopardów wybrzmiała we wtorek w samych Niemczech, gdzie szef NATO Jens Stoltenberg spotkał się z niemieckim ministrem obrony. Po rozmowie przewodniczący Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraził przekonanie, że Sojusz znajdzie wkrótce rozwiązanie w sprawie dostawy czołgów na Ukrainę. - Konsultacje wśród sojuszników będą kontynuowane i jestem pewien, że wkrótce będziemy mieli rozwiązanie - oświadczył.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. - Nie stoimy na drodze do tego - powiedział Pistorius we wtorek w Berlinie. Dodał, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce".

Zdaniem ministra obrony Pistoriusa, Niemcy nie są w debacie o czołgach odosobnione na arenie międzynarodowej. Słuszne jest poświęcenie czasu na podjęcie decyzji o dostawie Leoparda na Ukrainę - powiedział minister, cytowany przez portal tygodnika "Spiegel". - Jest zgoda co do tego, że NATO nie może stać się stroną wojny – podkreślił Pistorius.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski, Magdalena Gronek