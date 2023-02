Nowela o SN wychodzi z parlamentu. Czas na ruch prezydenta Dudy

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem autorów noweli, posłów PiS, zmiana doprowadzi do wypłaty Polsce unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).