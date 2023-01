Nowy sondaż. Duża zmiana poparcia dla PiS, KO i Konfederacji

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 33 procent głosów. W porównaniu z poprzednim sondażem wykonanym w grudniu na zlecenie Radia ZET to wzrost o 3,8 punktu procentowego (poprzednio – 29,6 procent).

Sondaż IBRiS dla Radia ZET. Rośnie poparcie dla KO i Konfederacji

Drugą siłą w Sejmie byłaby Koalicja Obywatelska, na którą głosowałoby 27,2 procent wyborców – wzrost o 3,5 punktu procentowego (w poprzednim badaniu – 23,7 procent). Na podium znalazłaby się też Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 9,2 procent głosów (poprzednio – 9,9 procent).

W najnowszym sondażu IBRiS dla Radia ZET Lewica uzyskała 8,9 procent poparcia (poprzednio – 8,2 procent. Wzrósł wynik Konfederacji do 7 procent (poprzednio 5,5 procent). PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 5,9 procent respondentów (poprzednio – 6,1 procent). W porównaniu z poprzednim sondażem zmalała grupa wyborców, którzy nie zdecydowali, na kogo oddać głos - jest ich 8,4 procent (poprzednio – 17 procent).

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 53,3 procent uprawnionych do głosowania. Głosu nie oddałoby 43,1 procent ankietowanych. Grupa niezdecydowanych to 3,6 procent ankietowanych. W poprzednim, grudniowym sondażu, 7,2 procent badanych nie wiedziało, czy poszłoby oddać swój głos.

Sondaż IBRiS przeprowadzono na zlecenie Radia ZET w dniach 14-15 stycznia 2023 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Poprzednie badanie, tą samą metodą, zrealizowano w dniach 19-20 grudnia 2022 roku.

RadioZET.pl